Rentenalter sollte laut Bundesbank-Chef an Lebenserwartung angpasst werden

Frankfurt am Main: Bundesbank-Präsident Nagel hat gefordert, das gesetzliche Rentenalter an die steigende Lebenserwartung anzupassen. An dieser Stelle seien Reformen unumgänglich, sagte er dem "Tagesspiegel". Andernfalls sei der Wohlstand in einer alternden Gesellschaft nicht zu erhalten. Wichtig sei außerdem Arbeitskräfte zu mobilisieren, so der Bundesbank-Präsident. Dafür müsse die Kinderbetreuung ausgebaut und für Zuwanderung gesorgt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.07.2024 02:00 Uhr