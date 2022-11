Renten sollen im nächsten Jahr steigen

Nachrichtenarchiv - 05.11.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können im nächsten Jahr mit höheren Altersbezügen rechnen. Das ARD-Hauptstadtstudio berichtet auf Grundlage des neuen Rentenversicherungsberichts, dass die Renten zum 1. Juli um 3,5 Prozent im Westen und um 4,2 Prozent im Osten steigen könnten. Grundlage für die noch nicht endgültige Renten-Prognose ist die Lohnentwicklung im laufenden Jahr. Gleichzeitig soll der Beitragssatz dem Bericht zufolge bis zum Jahr 2026 stabil bei 18,6 Prozent bleiben. 2027 steige er dann auf 19,3 Prozent und bis 2030 auf 20,2 Prozent. Arbeitsminister Heil sagte der Bild am Sonntag, es sei gerade in der aktuellen Kostenkrise eine gute Nachricht, dass sich arbeitende Menschen darauf verlassen könnten, dass der Beitragssatz nicht steige.

