Renten sind seit 2014 deutlich gestiegen

Berlin: Die gesetzliche Rente ist in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen. Neue Zahlen der Rentenversicherung, die der "Rheinischen Post" vorliegen, zeigen ein Plus von rund 37 Prozent. Die durchschnittliche Zahlung nach 35 Versicherungsjahren stieg in diesem Zeitraum schrittweise auf 1.660 Euro pro Monat im vergangenen Jahr. Der Vorsitzende der Bundesvertreterversammlung der Rentenkasse, Jöris, spricht von einer positiven Entwicklung: Durch diese Dynamik partizipierten die Rentnerinnen und Rentner an den Lohn- und Gehaltszuwächsen im Land.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 11:30 Uhr