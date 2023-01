Rennrodler Langenhan holt WM-Silber - Djokovic gewinnt Australian Open

Nachrichtenarchiv - 29.01.2023 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oberhof: Am letzten Tag der Rennrodel-WM hat Max Langenhan im Einsitzer Silber gewonnen. Den Titel holte Jonas Müller aus Österreich. Rekordweltmeister Felix Loch aus Berchtesgaden musste sich mit dem vierten Rang begnügen. Einen für ihn guten vierten Platz belegte auch Andreas Sander im Super G. Beim Weltcup-Rennen in Cortina d'Ampezzo siegte der Schweizer Marco Odermatt. Zum Tennis: Die Australian Open hat Novak Djokovic gewonnen. Im Finale von Melbourne bezwang der Serbe den Griechen Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen. Die Entscheidung zugunsten von Djokovic fiel im Tie Break des dritten Satzes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2023 13:00 Uhr