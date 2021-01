Remis für deutsche Handballer im letzten WM-Spiel

Italiens Premier kündigt auf Suche nach neuer Mehrheit Rücktritt an

Rom: Der italienische Ministerpräsident Conte will morgen zurücktreten. Das teilte die Regierung in Rom am Abend mit. Laut Medienberichten ist das aber wohl ein strategischer Schachzug Contes. Er hofft demnach darauf, von Präsident Mattarella erneut den Auftrag zur Regierungsbildung zu bekommen. Seine bisherige Koalition war am Streit über Corona-Hilfen zerbrochen. Zwar hatten beide Parlamentskammern Conte daraufhin das Vertrauen ausgesprochen, allerdings nur knapp. Seine Minderheitsregierung steht seitdem auf wackeligen Füßen. Conte will sich nun offenbar mit einem Befreiungsschlag eine stabile Mehrheit suchen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2021 23:00 Uhr