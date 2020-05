Remdesivir erhält Zulassung in den USA

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA dürfen Covid-19-Patienten in Krankenhäusern begrenzt mit dem Wirkstoff Remdesivir behandelt werden. Die Arzneimittelbehörde FDA hat eine Sonderzulassung für das Mittel erteilt. Eine klinische Studie hatte zuvor gezeigt, dass der ursprünglich für Ebola entwickelte Wirkstoff bei Covid-Patienten die Zeit bis zu einer Genesung um mehrere Tage verkürzen kann. Der Arzneimittelkonzern Gilead will den US-Behörden nach eigenen Angaben 1,5 Millionen Dosen des Wirkstoffs spenden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.05.2020 22:45 Uhr