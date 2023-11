Religionsfreiheit wird in vielen Ländern verletzt

Berlin: Die Religions- und Weltanschauungsfreiheit wird nach Einschätzung der Bundesregierung in vielen Ländern verletzt. Viele religiöse Gruppen seien zu wenig sichtbar, politisch unterrepräsentiert und sozial desintegriert, heißt es im dritten "Bericht zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit", der heute vorgestellt wurde. Das gilt dem Bericht zufolge unter anderem für Schiiten in Afghanistan, Christen in Pakistan sowie Konvertiten und Atheisten in mehrheitlich muslimischen Ländern. Die Bundesregierung kündigte an, ihren Einsatz für die Religions- und Weltanschauungsfreiheit weltweit zu intensivieren.

