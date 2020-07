Relegationsspiel: Werder bleibt erstklassig

Nachrichtenarchiv - 07.07.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Heidenheim: Werder Bremen bleibt in der Fußball-Bundesliga doch erstklassig. Durch ein Ausgleichstor im letzten Moment brachte die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt eine desolate Saison zu einem glücklichen Ende. Die Bremer waren zunächst durch ein Eigentor des Heidenheimers Norman Theuerkauf früh in Führung gegangen, erst in der 85. Minute fiel Ausgleich. In der Schlussphase fielen dann noch ein Tor für Bremen und schließlich der Ausgleichstreffer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2020 06:00 Uhr