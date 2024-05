Relegationskrimi: Düsseldorf verpasst Aufstieg, Bochum erkämpft sich Klassenerhalt

Düsseldorf: Trotz einer 0:3-Niederlage im Hinspiel hat der VfL Bochum sich den Verbleib in der Bundesliga gesichert. Die Entscheidung in Düsseldorf fiel im Elfmeterschießen. Düsseldorf hat damit den Aufstieg verpasst. Heute abend entscheidet sich in einem weiteren Relegationsrückspiel, ob Regensburg aufsteigt oder Wehen Wiesbaden in der Zweiten Bundesliga bleibt. Das Hinspiel in Regensburg war 2:2 ausgegangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2024 05:00 Uhr