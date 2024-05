Relegationskrimi: Düsseldorf verpasst Aufstieg, Bochum bleibt in der Bundesliga

Düsseldorf: Der VfL Bochum bleibt in der Fußball-Bundesliga. Im Relegationsrückspiel musste sich der Zweitliga-Dritte Fortuna Düsseldorf am Abend vor heimischem Publikum trotz eines 3:0-Auswärtssieges im Hinspiel geschlagen geben. Bochum erzwang eine Verlängerung und setzte sich dann im Elfmeterschießen mit 6:5 durch. Damit bleibt Düsseldorf in der Zweiten Bundesliga.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2024 01:00 Uhr