Relegation um Bundesliga-Aufstieg bleibt nach Hinspiel offen

Zum Fußball: In der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga ist nach dem Hinspiel weiter alles offen. Der 1. FC Heidenheim und Zweitligist SV Elversberg trennten sich am Abend 2:2. Die Entscheidung, welches Team nächste Saison in der Bundesliga spielt, fällt am Montag beim Rückspiel in Elversberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2025 06:00 Uhr