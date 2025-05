Relegation: Heidenheim bleibt dank Last-Minute-Tors in der Bundesliga

zum Fußball: Dank eines Tors in der Nachspielzeit bleibt Heidenheim in der Bundesliga. Im Rückspiel der Relegation gewannen die Heidenheimer am Abend 2:1 bei der SV Elversberg. Im Hinspiel hatten sich die Teams 2:2 unentschieden getrennt. Während die Heidenheimer Spieler und ihre Fans den Last-Minute-Klassenerhalt ausgiebig feierten, platzte bei Elversberg der Traum vom ersten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga der Vereinsgeschichte. Vor vier Jahren hat der Dorf-Club aus dem Saarland noch in der Regionalliga gespielt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2025 01:00 Uhr