Rekordzahl an Erdstößen auf La Palma gezählt

Intensivmediziner fordern Anti-Corona-Maßnahmen bis hin zum Lockdown

München: Der Chef der Deutschen Intensiv- und Notfall-Mediziner, Marx, hat angesichts der Corona-Lage eine bundesweite Notbremse bis hin zum Lockdown gefordert. In der BR24-Rundschau sagte er, er rechne bis Weihnachten mit bis zu 6.000 Intensivpatienten in Deutschland - egal, was die Politik jetzt noch unternehme. Man sehe anhand der Modellierungen ganz deutlich, dass das nicht mehr zu verhindern sei. Mit Blick auf die neue Mutante Omikron sagte Marx, das sei zwar ein Grund zur Beunruhigung, aber nicht zur Panik. Nach seinen Worten weiß man noch gar nichts über diese Mutation. Was die Belegung der Intensivbetten angeht, lobte Marx die große Solidarität der Bundesländer untereinander. Die Verlegung entlaste außerdem die Kliniken und schaffe Platz für Patienten mit anderen Erkrankungen. - Bund und Länder wollen morgen weitere Corona-Schutzmaßnahmen beschließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2021 20:00 Uhr