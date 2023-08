Rekordtemperatur in den Weltmeeren

Berlin: Die Oberflächentemperatur der Ozeane hat neue Rekordwerte erreicht. Nach neuen Daten einer US-Plattform beträgt sie sei rund zwei Wochen 21,1 Grad. In den vergangenen 40 Jahren wurde noch nie ein so hoher Wert über einen so langen Zeitraum im August gemessen. Seit März weist die Oberfläche der Meere durchgehend globale Rekordtemperaturen auf. Der Klimaforscher Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung erklärt, Wasser könne um ein Vielfaches mehr Wärme aufnehmen als Luft. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Meere erwärmen, hat sich in den vergangenen 40 Jahren mindestens verdreifacht, mit schweren Folgen für die Ökysteme.

