Rekord-Lottogewinn geht nach Bayern

Regierungschefs werben um Gelder für Impfstoff-Entwicklung

Frankfurt am Main: Bundeskanzlerin Merkel wirbt gemeinsam mit anderen Staats- und Regierungschefs um Gelder für die Entwicklung eines Impfstoffes und Arzneien gegen die Corona-Erkrankung. In einem gemeinsamen Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" kündigen die Politiker an, auf der für Montag geplanten Geberkonferenz ihre eigenen Zusagen auf den Tisch zu legen. Ziel ist es, insgesamt 7,5 Milliarden Euro zu sammeln. Man freue sich, wenn man in diesem Zusammenhang von Partnern in der ganzen Welt begleitet würde, heißt es. Die Mittel, die bei der Konferenz zusammenkämen, brächten eine beispiellose globale Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Regierungen, Industrie und internationalen Organisationen in Gang. Bei der Bekämpfung der Pandemie säßen alle in einem Boot; keiner könne das Virus allein besiegen. Deshalb müssten die weltweit besten und fähigsten Köpfe zusammengebracht werden. Neben Merkel haben den Aufruf auch die Regierungs- und Staatschefs von Frankreich, Italien und Norwegen sowie die Spitzen der EU unterschrieben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2020 21:00 Uhr