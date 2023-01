Rekord-Champion Frankreich startet mit Sieg in die Handball-WM

Kurzmeldung ein/ausklappen Habeck verteidigt Räumungsaktion in Lützerath

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Räumung des Ortes Lützerath im Rheinischen Braunkohlerevier verteidigt. Der Grünen-Politiker zeigte sich am Abend im ZDF betroffen und betonte, das fasse ihn an, so wie alle in seiner Partei. Trotzdem habe man eine Gasmangellage in Deutschland verhindern müssen, dazu sei eine zusätzliche Verstromung von Braunkohle notwendig gewesen. Zugleich wies Habeck darauf hin, dass der Ausstieg aus der Kohleverstromung vorgezogen wurde: Lützerath sei daher der "Schluss-Strich" und kein "Weiter-so". Heute setzt die Polizei die Räumungsaktion fort: Bis in die Nacht hatten Einsatzkräfte Aktivisten von dem Gelände geholt, die das Abbaggern der Kohle unter dem Ort verhindern wollten. Gestern hatte die Räumung begonnen. Dabei kam es auch zu Übergriffen: Einige Aktivisten warfen Molotow-Cocktails und Steine auf Beamte - insgesamt war es aber ruhiger als befürchtet.

