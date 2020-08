Reiter würdigt Verdienste Vogels um München

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Freunde, Familie und Weggefährten nehmen zur Stunde Abschied vom verstorbenen SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel. Zu Beginn der Trauerfeier hob Münchens Oberbürgermeister Reiter in seiner Rede Vogels Verdienste um München hervor. Er habe aus der Landeshauptstadt eine moderne Metropole und weltoffene Stadt gemacht. Außerdem habe Vogel sich immer für die eingesetzt, die keine große Lobby hinter sich haben. Auch Bundespräsident Steinmeier, Finanzminister Scholz, Justizministerin Lambrecht und Arbeitsminister Heil nehmen an der Zeremonie teil. Außerdem erinnern SPD-Chef Walter-Borjans und Vogels Witwe Liselotte in Ansprachen an den Verstorbenen. In der SPD galt Vogel stets als Mann mit unerschütterlichen moralischen Grundsätzen. Der ehemalige Münchner Oberbürgermeister und SPD-Spitzenpolitiker war am 26. Juli im Alter von 94 Jahren gestorben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.08.2020 11:15 Uhr