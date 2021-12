Reiter sieht Grenzen bei Corona-Demonstration überschritten

Spannungen mit Russland dominieren EU-Gipfel

Brüssel: Der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine ist neben der Corona-Pandemie bestimmendes Thema auf dem EU-Gipfel, bei dem Deutschland zum ersten Mal durch Bundeskanzler Scholz vertreten ist. Er sagte in Brüssel, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs für die Ukraine alles tun würden, damit es bei der Unverletzbarkeit der Grenze bleibe. Der EU-Außenbeauftragte Borrell warnte Russland, jeder aggressive Schritt würde höhere politische und wirtschaftliche Kosten nach sich ziehen als die Sanktionen, die 2014 nach der Annexion der Krim verhängt wurden. Der litauische Präsident Nauseda hält die Lage an der Grenze zu Russland für so explosiv wie seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht mehr. Man stehe wahrscheinlich vor der gefährlichsten Situation in den letzten 30 Jahren. Er spreche nicht nur über die Ukraine, sagte Nauseda in Brüssel. Es gehe um die gesamte östliche Flanke der Nato.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2021 13:00 Uhr