Reiter kündigt neue Beschränkungen für München an

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Angesichts steigender Corona-Zahlen soll es in der bayerischen Landeshauptstadt ab Donnerstag neue Beschränkungen geben. Oberbürgermeister Reiter sagte auf einer Pressekonferenz, dass sich dann nur noch fünf Personen oder Angehörige aus zwei Haushalten treffen dürften. Das gelte auch für die Gastronomie. Ziel sei es, die Zahl der Kontakte wieder drastisch zu beschränken. Auch bei privaten Feiern - etwa bei Geburtstagen - dürften sich drinnen nur noch 25 Menschen treffen, draußen 50. Desweiteren will München punktuell eine Maskenpflicht einführen - etwa für den Marienplatz. Die Regelung soll von Donnerstag an gelten, falls der Warnwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen noch weiter besteht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 15:00 Uhr