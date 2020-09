Reiter kündigt für München verschärfte Maskenpflicht an

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Oberbürgermeister Reiter hat angesichts steigender Corona-Infektionen angekündigt, womöglich an belebten Plätzen wie dem Marienplatz eine Maskenpflicht einzuführen. Diese Regelung könnte ab Donnerstag in Kraft treten. In München liegt der Wert, der auf 100.000 Einwohner umgerechneten Zahl an Neu-Infektionen binnen sieben Tagen aktuell bei 56 und damit deutlich über der kritischen Grenze von 50. Aus diesem Grund könnte auch die Zahl der Personen, die sich privat oder in einem Lokal treffen dürfen, auf maximal fünf Menschen oder zwei Haushalte beschränkt werden. Bei privaten Feiern - etwa bei Geburtstagen - dürfen sich drinnen nur noch 25 Menschen treffen, draußen 50. Auch in Würzburg ist der sogenannte Inzidenzwert mit 62 sehr hoch. Bayerns Ministerpräsident Söder warnte Fußballfans, zum Supercup-Finale nach Budapest zu reisen. Er habe Sorge, dass aus der Partie gegen den FC Sevilla ein "Fußball-Ischgl" werden könnte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 18:00 Uhr