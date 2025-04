Reiter eröffnet Messe bauma in München

BauMa öffnet Tore: Bundesbauministerin Geywitz und Oberbürgermeister Reiter haben am Vormittag in München die weltweit größte Messe für Baumaschinen eröffnet. Schwerpunktthemen sind heuer unter anderem Klimaneutralität, alternative Antriebskonzepte sowie die Versorgung mit Rohstoffen. Die Umstellung auf elektrisch betriebene Baumaschinen verläuft noch schleppend. Bauunternehmen klagen, die Maschinen seien vergleichsweise teuer und nicht so leistungsstark wie herkömmliche Modelle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2025 13:15 Uhr