Reisewarnungen für weitere Gebiete in Europa ausgesprochen

Belarus nennt Einzelheiten zu Festnahme Oppositioneller

Minsk: In Belarus ist nach der Oppositionspolitikerin Kolesnikowa nun auch der prominente Anwalt Snak festgenommen worden. Augenzeugen berichteten, der 39-Jährige sei in der Nähe seines Büros von mehreren Männern in Masken abgeführt worden. Im Hauptquartier der Demokratiebewegung wurden Computer und Dokumente beschlagnahmt. Die zuständige Behörde erklärte am Nachmittag, gegen Kolesnikowa und Snak werde wegen des Versuchs ermittelt, die nationale Sicherheit zu untergraben. In anderen Berichten ist von "versuchter Machtübernahme" die Rede. Staatschef Lukaschenko geht seit Wochen gegen die Oppositionsbewegung im Land vor. Mehrere Politiker wurden außer Landes gedrängt oder festgenommen. Die Bundesregierung hat das Vorgehen in scharfen Worten verurteilt. Oppositionsvertreter würden ohne rechtiche Grundlage inhaftiert oder gar in Wildwest-Manier ins Ausland verschleppt, sagte Vize-Regierungssprecherin Fietz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2020 21:00 Uhr