Reisewarnung trifft deutschen Spanien-Tourismus

Ärztepräsident fordert bundesweite Testzentren

Berlin: Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hat sich für bundesweite Testzentren ausgesprochen. Damit will er vor allem die niedergelassenen Ärzte entlasten. Der Rheinischen Post sagte er, wenn im Herbst massenhaft Corona-Testpatienten und Patienten mit saisonaler Grippe in den Praxen aufeinanderträfen, sei das für die Kollegen nicht mehr zu schaffen. Er fordert deshalb, Reihentestungen etwa von Reiserückkehrern bundesweit in Testzentren durchzuführen. In Bayern soll es demnächst solche Zentren flächendeckend in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt geben. Das hatte das Kabinett beschlossen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.08.2020 11:15 Uhr