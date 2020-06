Reisewarnung für viele europäische Länder ist aufgehoben

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Seit Mitternacht sind die meisten Grenzen in der Europäischen Union wieder offen. Das Auswärtige Amt warnt auf seiner Internetseite jetzt nicht mehr vor Reisen in die meisten europäischen Länder. Dazu gehören zum Beispiel Italien, Österreich, Griechenland, Frankreich und Kroatien. Für Schweden gilt die Warnung wegen der großen Zahl von Neuinfektionen weiter. Auch für 160 Länder außerhalb der EU bleibt sie zunächst bis zum 31. August bestehen. Zeitgleich wollen viele andere EU-Staaten ihre Einreisebeschränkungen heute aufheben, damit sich der Reiseverkehr in Europa zur Ferienzeit wieder normalisieren kann. Bundesgesundheitsminister Spahn mahnte die Bürger, das Corona-Virus trotz der neuen Reisemöglichkeiten weiter ernst zu nehmen. "Das Virus ist noch da", sagte Spahn in der ARD wörtlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 06:00 Uhr