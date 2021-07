Reiseverband kritisiert Einstufung Spaniens als Hochinzidenzgebiet

Berlin: Der Deutsche Reiseverband hat die Entscheidung der Bundesregierung kritisiert, mitten in der Urlaubszeit mit Spanien das beliebteste Reiseziel der Deutschen als Corona-Hochinzidenzgebiet einzustufen. Auch die Niederlande fallen ab Dienstag in diese Kategorie, die verschärfte Auflagen bei der Rückreise nach Deutschland vorschreibt. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss in Quarantäne und kann sich nach fünf Tagen frei testen. Der Reiseverband warnt, dies mache mitten in der Ferienzeit vor allem die Urlaubspläne von Familien mit Kindern zunichte.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.07.2021 01:00 Uhr