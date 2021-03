Reiseverband fordert Öffnung der Hotels in Deutschland

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft, Regen und Schneeschauer, 1 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen schneit es. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigen Schneefall und Schneeverwehungen. Sonst wechselhaft mit Regen-, Schneeregen, in höheren Lagen Schneeschauern. Höchstwerte 1 bis 9 Grad. In der Nacht örtlich Schneeschauer, an den Alpen Schnee; Tiefstwerte um minus 1 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Morgen und Donnerstag unverändert. Am Freitag allmählich freundlicher Höchstwerte 1 bis 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2021 07:00 Uhr