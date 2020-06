Reiseverbände begrüßen Aufhebung der Reisewarnung für Europa

US-Verteidigungsminister Esper gegen Militäreinsatz bei Protesten

Washington: US-Verteidigungsminister Esper hat sich gegen einen Einsatz des Militärs bei den aktuellen Protesten im Land ausgesprochen. Berufssoldaten sollten im Inland nur letztes Mittel in den dringlichsten und äußersten Situationen sein - und in einer solchen befinde man sich derzeit nicht, sagte Esper. Er distanzierte sich damit von einer Drohung von US-Präsident Trump. Der hatte davon gesprochen, dass das Militär die Ausschreitungen am Rande der Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus niederschlagen könnte. Der US-Verteidigungsminister hingegen betonte: Um die Polizei vor Ort zu unterstützen, sei die Nationalgarde am besten geeignet. Die Reservistentruppe ist bereits in mehreren US-Städten im Einsatz. Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd sind nun auch die drei weiteren beteiligten Polizisten offiziell beschuldigt worden. Ihnen werde Beihilfe zu einem Tötungsdelikt zur Last gelegt, teilte der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaates Minnesota, Ellison, mit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.06.2020 18:15 Uhr