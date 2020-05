Reiseveranstalter demonstrieren in Berlin

Heil will Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie auf den Prüfstand stellen

Berlin: Nach mehreren Corona-Infektionen von Beschäftigten in Schlachthöfen hat der Bundestag über die Arbeitsbedingungen in der Fleisch-Industrie debattiert. In einer Aktuellen Stunde kündigte Arbeitsminister Heil Maßnahmen an, die über bestehende Gesetze und Vorschriften hinausgingen. Das sogenannte Corona-Kabinett werde sich am Montag damit beschäftigen. Heil sagte, die Nachrichten von massenhaften Infektionen in Schlachthöfen seien entsetzlich und beschämend. Der Bund, die Länder, aber auch die Unternehmen müssten jetzt handeln. Die Opposition warf der Bundesregierung Versäumnisse vor. Es werde nichts gegen das Billigfleischsystem unternommen, kritisierten die Grünen. Die AfD nahm die Schlachthöfe in Schutz und machte niedrige Weltmarktpreise und internationale Handelsabkommen für die Situation verantwortlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2020 18:00 Uhr