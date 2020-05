Reiseunternehmen verlangen mehr staatliche Unterstützung

Bayerischer Gemeindetag äußert Skepsis über Schulkonzept

München: Kultusminister Piazolo will sich am Vormittag zu den Rahmenbedingungen der weiteren Schulöffnungen äußern. Im Kern geht es dabei um den wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und dem Lernen zuhause. In den Schulen sollen dafür die Sitzordnungen geändert und die Klassen in kleine Gruppen aufgeteilt werden. Höchstens 15 Kinder sollen gleichzeitig im Raum sein. Der Bayerische Gemeindetag hält diese Vorgaben für nicht praktikabel. Gemeindetagspräsident Brandl sagte der "Augsburger Allgemeinen", vor allem kleine Schulen würden nicht ausreichend Räume zur Verfügung haben, um Klassen zu teilen und dann noch den nötigen Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Mitte Juni, also nach den Pfingstferien, sollen alle Schülerinnen und Schüler wieder zeitweise in die Schulen zurückkehren - sofern das Infektionsgeschehen es zulässt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2020 07:00 Uhr