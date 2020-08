Reiserückkehrer sorgen in Bayern für starken Anstieg der Corona-Zahlen

Nachrichtenarchiv - 21.08.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Reiserückkehrer sorgen bundesweit und auch in Bayern weiter für einen deutlichen Anstieg der Corona-Zahlen. In Berlin hat Regierungssprecher Seibert noch einmal darauf hingewiesen, dass Tests für alle verpflichtend sind, die aus Risikogebieten zurückkommen. Die Münchner Behörden verzeichnen derzeit die meisten positiv getesteten solcher Corona-Fälle bei Balkan-Urlaubern. Wegen der Reiserückkehrer sei die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen auf derzeit 70 pro Tag angestiegen. Vor wenigen Wochen lag diese Zahl noch im einstelligen Bereich. Das Kreisverwaltungsreferat teilte auf BR-Anfrage mit, dass die Stadt München wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln bisher fast eine Million Euro an Bußgeldern verhängt hat. In der bayernweiten Infektionsstatistik liegt derzeit der Landkreis Ebersberg an der Spitze, mit einem Warnwert von knapp unter 35 pro hunderttausend Einwohner.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2020 16:00 Uhr