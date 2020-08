Reiserückkehrer sorgen für steigende Corona-Zahlen - Söder warnt vor Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 21.08.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der bayerischen Landeshauptstadt hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfizierten binnen weniger Wochen verzehnfacht. Nach Angaben des Münchner Gesundheitsreferats wurden allein in dieser Woche im Schnitt täglich rund 70 Personen positiv auf das Virus getestet. Vor wenigen Wochen habe die Zahl noch im einstelligen Bereich gelegen. Gut zwei Drittel der Neuinfizierten seien Reiserückkehrer - die meisten davon vom Balkan, so die Behörde. In der bayernweiten Infektionsstatistik liegt München derzeit an vierter Stelle. Spitzenreiter ist der Landkreis Ebersberg, der knapp unter dem Warnwert von 35 liegt. Angesichts der steigenden Zahlen warnte Ministerpräsident Söder vor Corona-Lockerungen und verlangte bundesweit einheitliche Regelungen zur Maskenpflicht und Bußgeldern bei Verstößen. Kommenden Donnerstag beraten die Länder mit Kanzlerin Merkel über die weitere Corona-Politik.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2020 20:00 Uhr