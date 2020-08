Reiserückkehrer sorgen für großen Andrang an Corona-Teststationen

Passau: An der Corona-Teststation für Reiserückkehrer an der A3 läuft der Betrieb wieder - auch wenn der Andrang größer ist als vom Betreiber Eurofins erwartet. Das Aufkommen übersteige das, was man geplant und zu dem man sich vertraglich verpflichtet habe, sagte Geschäftsführer Oehl dem BR. Deshalb müssten Reiserückkehrer teils etwas länger warten. Dank der Unterstützung durch das Bayerische Rote Kreuz könne man aber allen gerecht werden, so Oehl. Das BRK ist an diesem Wochenende an zwei Autobahn-Teststationen mit bis zu 120 Ehrenamtlichen pro Tag im Einsatz. Vergangene Nacht mussten die Helfer ebenfalls einspringen, weil drei Eurofins-Mitarbeiter wegen des Verdachts auf Infektionskrankheiten untersucht werden mussten und die Station an der A3 deshalb kurzzeitig geschlossen wurde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.08.2020 17:45 Uhr