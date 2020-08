Reiserückkehrer können sich auf Corona testen lassen

Nachrichtenarchiv - 01.08.2020 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Reiserückkehrer können sich innerhalb von 72 Stunden kostenlos auf Corona testen lassen. Eine entsprechende Bundes-Verordnung ist heute in Kraft getreten. Getestet wird zum Beispiel an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen Reiseknoten. Daneben ist es möglich, den Test in Gesundheitsämtern und Arztpraxen zu machen. Hausärzte warnen allerdings, dass es angesichts des nahenden Ferienendes in einigen Bundesländern zu Engpässen kommen könnte. In Bayern waren kostenlose Tests schon seit Anfang Juli für jedermann möglich. Schärfere Regeln gelten für Rückkehrer aus Risikogebieten. Sie müssen schon jetzt 14 Tage in häusliche Quarantäne, wenn sie nicht ein negatives Testergebnis vorlegen können, das maximal 48 Stunden alt ist. Für Rückkehrer aus Risikogebieten soll in den nächsten Tagen zudem eine Testpflicht angeordnet werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.08.2020 06:45 Uhr