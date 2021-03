Reiserückkehrer brauchen ab heute einen negativen Corona-Test

Nachrichtenarchiv - 30.03.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Ab heute brauchen Flugreisende bei der Ankunft in Deutschland einen negativen Corona-Test - unabhängig von der Corona-Lage im Herkunftsland. Die entsprechende Verordnung ist um Mitternacht in Kraft getreten. Der Test darf höchstens 48 Stunden alt sein, ein negatives Ergebnis bewahrt Reisende nicht automatisch vor der Quarantäne in Deutschland.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.03.2021 03:00 Uhr