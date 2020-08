Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen künftig in Quarantäne

Nachrichtenarchiv - 27.08.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen in Deutschland haben Bund und Länder zahlreiche Beschlüsse gefasst. Wie Bundeskanzlerin Merkel nach den Beratungen mitteilte, müssen Reisende, die aus Risikogebieten zurückkehren, künftig weiterhin für 14 Tage in Quarantäne. Tests bei der Einreise werden nicht mehr gemacht, weil sie nicht ansprechen, wenn die Infektion kurz vor der Einreise erfolgte. Ab dem fünften Tag in Quarantäne darf man sich testen lassen. Wenn dieser Test negativ ist, kann die Quarantäne aufgehoben werden. Diese Regelung soll laut Merkel möglichst ab dem 1. Oktober gelten. Sie rief alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, auf Reisen in Risikogebiete zu verzichten. Es werde auch keine Kompensation des Verdienstausfalls mehr geben, wenn das Land bereits vor Antritt der Reise als Risikogebiet ausgewiesen war. Wie Merkel weiter sagte, können sich Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten ab 15. September nicht mehr kostenlos testen lassen. - Künftig soll außerdem in allen Bundesländern außer in Sachsen-Anhalt mindestens 50 Euro Bußgeld verlangt werden, wenn man gegen die Maskenpflicht verstößt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2020 17:00 Uhr