Reiserückkehrer aus Risikogebieten bekommen keine Lohnfortzahlung mehr

Nachrichtenarchiv - 30.09.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Reiserückkehrer aus Risikogebieten bekommen nach Angaben der Bundesregierung künftig keine Lohnfortzahlung mehr, wenn sie in Quarantäne müssen. Wie ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums sagte, entspricht dies einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz von Ende August. Dabei gehe es um "vermeidbare Reisen in ein bei Reiseantritt ausgewiesenes Risikogebiet". Mitte Oktober soll die entsprechende Verordnung in Kraft treten. In Bezug auf Reisen appellieren Bund und Länder an die Menschen, in Risikogebieten keinen Urlaub zu machen. Für Rückkehrer aus diesen Ländern soll dann auch eine neue Quarantäneregelung gelten. Die Details müssen aber noch festgelegt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2020 18:00 Uhr