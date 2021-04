Reisebuchungen für Sommer brechen um drei Viertel ein

Nachrichtenarchiv - 11.04.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Corona-Krise hat die Buchungen für Urlaubsreisen im Sommer einbrechen lassen. Der Chef des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft, Frenzel, sagte der "Welt am Sonntag": Die Buchungen seien deutlich schlechter als die schon schlechten Zahlen vom Vorjahr. Gemessen am Umsatz liegen sie Frenzel zufolge um 76 Prozent unter den Zahlen des Vorjahreszeitraums. Die Mehrheit der Menschen setzt offenbar auf spätere Reisen im Herbst. Ablesen lässt sich das laut Frenzel an den Buchungsrückgängen, die ab September niedriger sind als in den Sommermonaten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.04.2021 05:00 Uhr