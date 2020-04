Reisebranche rechnet erstmal nur mit Urlaub in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der Coronavirus-Pandemie könnten Sommerurlaube zunächst nur in Deutschland stattfinden. Damit rechnet der Präsident des Deutschen Reiseverbands, Fiebiger. Dem Berliner "Tagesspiegel" sagte er, die Reisebeschränkungen würden schrittweise und mit Bedacht gelockert - deshalb seien Urlaubsreisen zuerst wohl nur in bestimmten Regionen Deutschlands möglich. In einem zweiten Schritt könne man dann wahrscheinlich unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen auch in einige europäische Länder reisen. Europas größter Reiseveranstalter TUI schloss sich diesen Erwartungen an. Wann welche Ziele bereist werden können, hänge aber sowohl von der Entscheidung der Bundesregierung ab, als auch von den einzelnen Urlaubsländern. Ob die weltweite Reisewarnung für Touristen vor dem Sommer aufgehoben werden könne, kann Außenminister Maas nach eigener Aussage noch nicht abschätzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2020 22:00 Uhr