Reisebranche erzielt erstmals seit Corona-Pandemie ein Plus

Berlin: Die Reisebranche in Deutschland hat nach der Corona-Krise nun in diesem Jahr einen Rekordumsatz erzielt. Die zu Ende gehende Saison werde erstmals wieder mit einer positiven Bilanz abgeschlossen, teilte der Deutsche Reiseverband mit. Präsident Fiebig führt das unter anderem auf gestiegene Preise und höhere Ausgaben der Urlauber zurück. Gefragte Reiseziele waren in diesem Jahr Spanien, Türkei und Griechenland. Fernreisen wurden weniger gebucht als vor Beginn der Corona-Pandemie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 12:00 Uhr