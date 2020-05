Reisebranche demonstriert

Nachrichtenarchiv - 13.05.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Vertreter der Reisebranche demonstrieren heute in zahlreichen deutschen Städten für mehr staatliche Hilfe in der Corona-Krise. Aufgerufen hat die Allianz selbständiger Reiseunternehmen. Mit anderen Verbänden fordert sie einen Sonderfonds des Bundes, um die Rückzahlungen für stornierte Reisen abzuwickeln. In Hannover stellt der weltgrößte Tourismuskonzern Tui seine Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr vor. Zuversicht verbreitet unterdessen EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni. Man werde definitiv im Sommer eine Touristensaison haben, allerdings mit Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen, sagte er der "Süddeutschen Zeitung".

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.05.2020 05:00 Uhr