Reisebeschränkungen für Bewohner aus Corona-Hotspots

Nachrichtenarchiv - 27.06.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der stark gestiegenen Zahlen an Corona-Infizierten in einzelnen Regionen Deutschlands haben sich Bund und Länder auf neue Beschränkungen für Reisende geeinigt. Menschen aus Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage dürfen nur noch eine Übernachtung buchen, wenn sie nachweisen können, dass sie nicht infiziert sind. Vorgelegt werden muss ein Befund aus einem fachärztlichen Labor, der höchstens 48 Stunden vor der Anreise vorgenommen wurde. Unterdessen haben heute in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien begonnen, Zehntausende machten sich auf den Weg in den Urlaub. In anderen Bundesländern besteht daher die Sorge, dass das Virus eingeschleppt werden könnte

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.06.2020 01:00 Uhr