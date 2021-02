Reifenschaden führt zu Unfall mit mehreren Verletzten auf A9

Nachrichtenarchiv - 28.02.2021 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ingolstadt: Ein Reifenschaden hat am Abend auf der A9 bei Ingolstadt Süd zu mehreren Unfällen geführt. Dabei wurden mehrere Personen schwer verletzt. Zunächst war ein Transporter durch den technischen Defekt eines Hinterreifens außer Kontrolle geraten, in die Leitplanke gekracht und quer auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Eine 73-Jährige erkannte das Geschehen nicht rechtzeitig und fuhr auf, wodurch die Beifahrerin des Transporters aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Wenige Minuten später ereignete sich am Stauende ein weiterer Auffahrunfall. Die Fahrbahn in Richtung Nürnberg war zeitweise gesperrt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.02.2021 12:30 Uhr