Reichsbürgern um Prinz Reuß wird in Frankfurt der Prozess gemacht

Frankfurt am Main: Am Oberlandesgericht müssen sich von heute an die mutmaßlichen Rädelsführer der Terrorgruppe um Prinz Reuß vor Gericht verantworten. Sie soll einen Angriff auf das Reichstagsgebäude in Berlin geplant haben. Die Verschwörer waren im Dezember 2022 aufgeflogen und festgenommen worden. Insgesamt müssen sich nun neun Angeklagte verantworten. Es ist der zweite von drei Prozessen - der erste läuft bereits in Stuttgart, der dritte beginnt Mitte Juni in München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2024 07:00 Uhr