Reichsbürger-Szene in Bayern hat weiter Zulauf

München: Die Reichsbürgerszene in Bayern hat weiter Zulauf: Im ersten Halbjahr zählte der Verfassungsschutz im Freistaat rund 5.500 Personen zu der Szene. Das gab Innenminister Herrmann bekannt. Das seien 145 mehr als Ende vergangenen Jahres. Insgesamt gelten rund 450 als gewaltorientiert. Laut Herrmann wurden bis Ende vergangenen Jahres mehr als tausend Waffen beschlagnahmt oder abgeliefert. Im Bereich des Rechtsextremismus wurden demnach heuer bereits über 230 Straftaten erfasst. 18 davon waren Gewaltdelikte. Das waren annähernd so viele Gewaltdelikte wie im gesamten vergangenen Jahr. Herrmann äußerte sich besorgt über die Versuche Russlands, die politische und öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und: Deutschland stehe seit Jahren auch im Fokus chinesischer Einflussnahme- und Spionage-Aktivitäten - vor allem in den Bereichen Rüstung und Forschung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2023 13:00 Uhr