Reiche sichert Bayern Unterstützung bei der Energieversorgung zu

Ein Schwerpunkt der neuen Gasproduktion in Deutschland soll laut Bundeswirtschaftsministerin Reiche in Süddeutschland entstehen. Die CDU-Politikerin sagte am Tegernsee, man plane einen Südbonus mit zwei Dritteln der ausgeschriebenen Gaskraftwerke. Bayern wird laut Reiche sowohl von der Kraftwerkstrategie als auch von der Ausschreibung der ersten 20 Gigawatt profitieren. Nach ihren Worten will die neue Bundesregierung die hohen Strompreise für Unternehmen senken, damit diese wieder wettbewerbsfähig werden. Der bayerische Ministerpräsident Söder hatte zuvor zum Abschluss der Klausurtagung des bayerischen Kabinetts für einen Richtungswechsel in der Wirtschaftspolitik geworben. Außerdem kündigte er, den Stopp der Wohnungsbau-Förderung aufzuheben. Er sprach von bis zu 400 Millionen Euro Extrageld.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 02.06.2025 14:00 Uhr