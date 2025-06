Reiche sichert Bayern Unterstützung bei der Energieversorgung zu

Der bayerische Ministerpräsident Söder hat zum Abschluss der Klausurtagung des bayerischen Kabinetts am Tegernsee für einen Richtungswechsel in der Wirtschaftspolitik geworben. Söder sprach von einer wirtschaftlichen Notlage in Deutschland, die man so noch nicht hatte. Für Bayern sei die Energiepolitik zentral. Der Strombedarf wachse allein durch die Digitalisierung. Nach Söders Worten müssten die Energiekosten gesenkt werden. Zudem brauche es mehr Leistung. Bundeswirtschaftsministerin Reiche, CDU, sagte dazu am Tegernsee, zwei Drittel der neu ausgeschriebenen Gaskraftwerke sollen im Süden Deutschlands gebaut werden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 02.06.2025 13:00 Uhr