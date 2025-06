Reiche reist zu Antrittsbesuch in die USA

Bundeswirtschaftsministerin reist in die USA: Der Besuch von Katharina Reiche in Washington soll an die kürzlich von Bundeskanzler Merz geführten Gespräche anknüpfen, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Reiche wolle die laufenden Verhandlungen zwischen der EU und den USA im Handels- und Zollkonflikt "gezielt unterstützen". Die Ministerin betonte, es sei wichtig Lösungen zu finden, von denen beide Seiten profitierten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2025 12:15 Uhr