Regisseur Marcel Ophüls im Alter von 97 Jahren gestorben

Paris: Der deutsch-französische Regisseur Marcel Ophüls ist tot. Wie sein Enkel mitteilte, starb der prominente Dokumentarfilmer am Samstag in seinem Haus in Frankreich mit 97 Jahren. Ophüls setzte sich in seinen Werken immer wieder kritisch mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinander. Dabei räumte er insbesondere mit dem Mythos des französischen Widerstands gegen die deutschen Besatzer während des Zweiten Weltkriegs auf. Für seinen Film "Hotel Terminus" über den stellevertretenden Gestapo-Chef in Lyon erhielt Ophüls 1989 einen Oscar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2025 04:00 Uhr