Regionen in Mittelfranken kämpfen weiter mit Wassermassen

Nachrichtenarchiv - 11.07.2021 07:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Einige Regionen in Mittelfranken kämpfen weiter mit den Folgen des Dauerregens und der Überschwemmungen. So gilt im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim weiterhin der Katastrophenfall. Teilweise sind Straßen noch nicht wieder befahrbar. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, die Schäden seien immens. In Altmannshausen bei Markt Bibart hielt eine Brücke den Wassermassen nicht stand und wurde zum Teil weggerissen. Der Landkreis Erlangen-Höchstadt stellte angesichts der Hochwassersituation eine sogenannte Großschadensereignislage fest. Das Landratsamt rief die Bevölkerung auf, möglichst zu Hause zu bleiben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.07.2021 07:30 Uhr