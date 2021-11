Regionaler Lockdown trifft immer mehr Kreise und Städte in Bayern

Innenminister Herrmann spricht sich für Impfpflicht aus

München: In der Diskussion über eine Impfpflicht kommen von einem weiteren Mitglied der bayerischen Staatsregierung deutliche Worte. Innenminister Herrmann hat nach eigener Aussage kein Verständnis für Impfverweigerer und spricht sich für eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus aus. Der "Osnabrücker Zeitung" sagte Herrmann, wenn er an seine Kindheit zurückdenke, war es damals völlig selbstverständlich, dass Eltern verpflichtet waren, ihre Kinder gegen Pocken und Kinderlähmung impfen zu lassen. In einer Demokratie seien niemals alle einer Meinung, so der Innenmimister weiter. Aber am Ende müsste sich die Minderheit der Mehrheit beugen. In München sind nach aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts derzeit knapp 36 Prozent der Bevölkerung nicht vollständig geimpft. In Augsburg sind es 33 Prozent und in Nürnberg 32 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2021 08:00 Uhr